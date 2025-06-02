Воробьев: важно обеспечить удобство в подъездах для инвалидов-колясочников

Глава региона отметил, что люди в колясках исторически проживали в разном жилищном фонде. При этом современные стандарты стройки не предполагают ступени.

«Как правило все, что мы строим, современное, имеет уже и другие стандарты лифта, подъездной группы. Поэтому очень важно с Фондом защитников Отечества еще раз посмотреть тех, кто испытывает сложности с передвижением. Нам очень важно убедиться, что семьи, где наши герои — прежде всего герои, я о них говорю — испытывают сложности, эти вопросы решить» — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.