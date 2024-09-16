В Ростовской области из-за пожаров временно отключат ЛЭП

сегодня в 18:43

В пресс-центре правительства региона отметили, что органы местного самоуправления самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения огня. Обесточивание воздушных линий электропередачи происходит по поданным заявкам.

Ранее стало известно, что в Ростовской области за сутки зафиксировали свыше 50 ландшафтных пожаров. Возгорание в ряде населенных пунктов вызвали сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем.

Дым от пожаров дошел и до Ростова-на-Дону. Из-за этого жителям города рекомендовали не выходить на улицы.