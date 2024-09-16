Жителям Ростова-на-Дону рекомендовали не выходить на улицы из-за дыма пожаров

Дым ландшафтного пожара в Аксайском районе Ростовской области дошел до Ростова-на-Дону

«Жителям Ростова рекомендуется: закрыть все окна, при необходимости не выходить на улицу, особенно это касается тех, кто страдает хроническими респираторными заболеваниями», — сказано в сообщении Telegram-канала мэрии города.

Массовые пожары также возникли в ДНР и ЛНР. В Луганск МЧС направило дополнительные силы из других регионов.