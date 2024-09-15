Пушилин сообщил об увеличении числа пожаров в ДНР из-за сильного ветра
231 природный пожар зафиксирован в ЛНР за сутки
В ДНР с начала суток произошел 231 природный пожар, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«С начала суток зафиксирован 231 природный пожар. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Работу пожарных осложняют сильные порывы ветра, добавил он.
В борьбе со стихией задействованы более 800 сотрудников МЧС России и 196 единиц техники.
Пожары также бушуют в Луганской народной республике. Власти региона считают, что причиной пожаров могли стать поджоги.