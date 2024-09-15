Более 50 ландшафтных пожаров зафиксировали в Ростовской области за сутки

За прошедшие сутки в Ростовской области зафиксировали свыше 50 ландшафтных пожаров. Пострадавшим в результате ЧП окажут всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что штормовой ветер значительно осложняет работу пожарно-спасательных подразделений на местах.

Глава региона отметил, что в настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют около 30 пожаров в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. В хуторе Морской Чулек огонь перекинулся на строения. Предварительно, в результате происшествия пострадали 9 домов и 5 хозпостроек, были эвакуированы 20 местных жителей.

По словам губернатора, также сложная обстановка наблюдается в населенных пунктах Аксайского района. Здесь огнем охвачены восемь домовладений в трех СНТ. Еще семь нежилых построек сгорели в хуторе Светлый Каменского района.

Голубев добавил, что в ликвидации ЧП принимают участие более 2 тыс. сотрудников МЧС и около 300 единиц спецтехники. Всем пострадавшим в результате пожаров будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее в городе Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами. Общая площадь возгорания составила 1,1 тыс. кв. м. Из-за сильного ветра возгорание перекинулось на частные дома.