Много дыма и ДТП: в Аксае вспыхнул склад, огонь перекинулся на сухую траву

сегодня в 16:29

В городе Аксае Ростовской области горит склад со стройматериалами, пожар распространился на площади 1,1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Из-за сильного ветра возгорание перекинулось на частные дома. Огонь тушат около 100 человек и 38 единиц техники.

Как пишет Mash, кроме склада, горят сухая трава и камыш на общей площади 1 тыс. кв. м.

Из-за сильного задымления в районе ЧП на Аксайском мосту произошло несколько дорожных аварий. В них пострадали люди. Видимость на дорогах почти нулевая.

На видео очевидцев можно увидеть, как густой дым заволакивает поле и дорогу.

Всего в регионе насчитывается около 20 очагов возгорания. Ростов-на-Дону охватил смог.