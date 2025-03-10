В Подмосковье начали двуфазную весеннюю уборку территории

В Московской области приступили к двуфазной весенней уборке улиц и других территорий, работы стартовали 10 марта, а закончат все мероприятия 7 апреля, сообщил зампред правительства региона — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

«Что касается укрупненного плана работы, мы сейчас предлагаем сделать два цикла прометания и промывки тоже. Делаем так чтобы с марта до 7–10 апреля мы два раза прошлись по территории Московской области нашей автоматизированной техникой», — сказал Мурашов во время совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.

Он добавил, что весной в регионе будут промыты все контейнерные площадки для бытовых отходов, также дворники приведут в надлежащий вид газоны. Надлежащее качество работ проконтролируют профильные эксперты.

Кроме того, он рассказал, что в весенней уборке в области будет задействовано около 2 тыс. единиц спецтехники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе установилась теплая и сухая погода, а значит — самое время привести в порядок после зимы территорию Московской области.

«Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о наших планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение», — уточнил губернатор.