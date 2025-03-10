Андрей Воробьев: самое время привести в порядок после зимы дороги, дворы и парки

План работ по уборке территории после зимы обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством, главами городских и муниципальных округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В столичном регионе установилась теплая и сухая погода — самое время привести в порядок после зимы наши дороги и улицы, дворы и парки, автобусные остановки», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в текущем году температура позволяет начать уборку раньше.

«Поэтому прошу глав уже сейчас вывести технику и людей на уборку. Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о наших планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение», — добавил глава области.

До 10 апреля в каждом округе Московской области должны полностью убрать смет на парковках, проездах и тротуарах, промыть подъездные дороги, провести ремонт и покрасить заборы, ограждения, детские игровые площадки и малые архитектурные формы, а еще обновить песок в песочницах.

Кроме того, в рамках весенней уборки в порядок приведут информационные стенды, таблички, дорожные знаки, стойки и контейнерные площадки (промывка и нанесение разметок по типу отходов), отмостки многоквартирных домов, цоколи и домовые знаки. Планируется провести очистку фасады от рекламы и закрасить вандальные надписи.

До 30 апреля специалисты проведут сезонную обрезку кустарников и поросли, опиловку и кронирование деревьев, удалят сухостои, утилизируют порубочные остатки и очистят газоны.

«Мы предлагаем сделать два цикла прометания и промывки (с 10 марта по 7–10 апреля). Также за месяц муниципалитетам нужно полностью промыть все контейнерные площадки (у нас их порядка 20 тыс.) и осуществить прогребание газонов», — уточнил зампред правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

По его словам, также в течение ближайших недель подмосковные инспекторы обойдут все дворы и зафиксируют в системе СКПДИ дефекты, недостатки. Их нужно будет устранить.

«Там мы сразу увидим, в какие сроки они будут исправлены», — пояснил Мурашов.

Для уборки территорий в Подмосковье применяют 1840 единиц техники, в том числе трактора для прометания (845), трактора с водоотливной установкой для промывки дорог и тротуаров (399), малые вакуумные машины со щетками (110) и мини-погрузчики (486).