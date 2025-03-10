Около 2 тыс единиц техники задействуют для весенней уборки в Подмосковье

В весенней уборке на территории Московской области будет задействовано около 2 тыс. единиц спецтехники, сообщил министр по содержанию территорий и госжилнадзору региона Владислав Мурашов.

«Что касается техники, которая у нас сегодня есть для прометания, промывания, у нас это 1840 единиц. Она будет задействована в весенней уборке», — сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев заявил, что в Московском регионе установилась теплая и сухая погода, поэтому наступило время привести в порядок после зимы дороги и улицы, дворы и парки, автобусные остановки. Он подчеркнул, что в текущем году температура позволяет начать уборку раньше.

«Поэтому прошу глав уже сейчас вывести технику и людей на уборку. Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные», — добавил губернатор.