сегодня в 08:37

В Подмосковье на дорогах и во дворах активно убирают выпавший снег

В округах Подмосковья утром убирают выпавшие за ночь сугробы. Рабочие трудятся на дорогах и во дворах.

На дороги региона вышли трактора с щетками и отвалами, которые чистят проезжую часть до асфальта. Они работают в Раменском, Егорьевске, Подольске и т. д.

В Подольске рабочие с лопатами очищают дорожки и лавочки.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах упало несколько деревьев. В Московском регионе выпало до половины месячной нормы осадков.

Егорьевск. Юлия Андросова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не раз отмечал, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

Воробьев также подчеркивал, что вовлеченность глав округов Подмосковья в устранение последствий аномального снегопада очень важна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.