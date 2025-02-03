В Подмосковье модернизируют более 400 объектов водоснабжения и водоотведения

За четыре года в Московской области запланировано модернизировать свыше 400 объектов, а также 1 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о водозаборных узлах, насосных станциях, вводно-распределительных устройствах, очистных сооружениях, трубах.

Трансформацию системы водоснабжения и водоотведения губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом подмосковного правительства и главами городских округов. На совещании рассказали не только о строительстве и реконструкции сооружений, но и о контроле за работой объектов, модернизированных ранее.

Водоканализационная система Подмосковья включает 5 тыс. объектов водоснабжения, 2,5 тыс. объектов водоотведения и 32 тыс. км сетей. Их обслуживают около 450 ресурсоснабжающих организаций.

С 2014 года в регионе было модернизировано более 450 объектов водоснабжения. Среди крупнейших из них — ВЗУ-1 в Одинцове, сеть ВЗУ во Власихе, ВЗУ «Пироговский» в Мытищах. На сегодняшний день в работе находятся водозаборные узлы в округах Дмитровский, Пушкинский, Истра, Солнечногорск. До конца 2028 года в планах обновить свыше 300 объектов.

Кроме того, за 11 последних лет в области модернизировали 30 крупных инженерных сооружений системы водоотведения, в числе которых — очистные в Подольске и Щелкове. Продолжается реконструкция объектов в Дубне, Коломне, Солнечногорске, Лыткарине, Сергиевом Посаде. Всего за 4 года обновят около 100 сооружений.

С 2014 года в Подмосковье отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения в Балашихе, Лосино-Петровском, Люберцах, Одинцовском округе. Также работы ведутся в Воскресенске, Солнечногорске, Орехово-Зуевском округе. К 2029 году будет реконструирована 1 тыс. км сетей.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский рассказал, что в области сформирована 4-летняя госпрограмма. А еще утверждено 92 инвестпрограммы. Создан региональный штаб, в который вошли МинЖКХ, Минчистоты, Минэнерго, Минимущества. Власти региона выработали единый подход в работе по дальнейшей модернизации объектов и ремонту сетей.

«Ключевое в нашем подходе следующее: если ранее госпрограмма формировалась по заявкам муниципалитетов, то сейчас, благодаря штабной работе, будет проведена инвентаризация всех объектов и сетей, составлен рейтинг в зависимости от степени износа, количества аварий и жалоб. На основании этого мы будем принимать решение о целесообразности, сроках и способах модернизации», — отметил министр.

Он подчеркнул, что специалисты проведут инвентаризацию в каждом округе. Планируется завершить указанную работу до конца апреля

На совещании обсудили эксплуатацию водозаборных узлов, ли построенных и модернизированных по регпрограмме «Чистая вода». По ней с 2014 по 2024 годы в Московской области ввели 459 ВЗУ, чистая питьевая вода пришла в дома 2 млн жителей.

По словам Велиховского, в Подмосковье был определен алгоритм контроля качество воды на этих объектах. Так, округ обязан не реже одного раза в месяц проводить лабораторные исследования. Ключевые параметры: жесткость, прозрачность, отсутствие цветности и запахов. Еще на местах должны регулярно проверять оборудование — все насосы, станции очистки, станции 2-го подъема, целостность резервуаров чистой воды, запасы реагентов и запчастей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственным лицам курировать все вопросы и циклы, связанные с модернизацией систем водоснабжения в Подмосковье. Кроме того, он поручил правительству региона завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением.