Андрей Воробьев: все работы по водоснабжению должны быть завершены в срок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.

Ранее пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона сообщила, что с начала года устранено порядка 2 тыс. проблем жителей, связанных с неисправностью внутренних инженерных систем квартир. В числе решенных задач: устранение засоров в системе водоотведения, устранение течи в системе водоотведения, ликвидация течи кровли, устранение аварии в системе отопления, восстановление электроснабжения и т. д.

Кроме того, ранее делегация министерства энергетики Московской области в рамках рабочей поездки посетила несколько городских округов региона, включая Зарайск, Коломну, Воскресенск, Егорьевск и Луховицы. Каждый из представителей областного Минэнерго отвечал за конкретный округ, где провел проверку работы местных котельных и обсудил проблемные вопросы, относящиеся к сфере топливно-энергетического комплекса, с местными администрациями и ресурсоснабжающими организациями.