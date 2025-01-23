Около 2 тыс заявок на устранение аварий отработано в Подмосковье с начала года

На линию единой диспетчерской службы Подмосковья поступали заявки от жителей на устранение аварийных ситуаций в системах водоснабжения, водоотведения и отопления. Так, с начала года отработано почти 2 тыс. заявок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В числе решенных задач:

устранить засоры в системе водоотведения;

устранить течь в системе водоотведения;

ликвидировать течь кровли;

устранить аварии в системе отопления;

восстановить электроснабжение;

устранить аварии в системе горячего водоснабжения;

устранить засоры, повлекшие затоплению квартир;

устранить течь в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения.

Чаще всего сигналы поступали от жителей городских округов: Химки — 198, Люберцы — 153, Пушкинский и Воскресенск — 124, а также Балашиха — 94.

Отработка заявок проводится под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Время на устранение аварии составляет 4 часа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.