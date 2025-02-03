Андрей Воробьев поручил сопровождать все работы по модернизации водоснабжения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственным лицам курировать все вопросы и циклы, связанные с модернизацией систем водоснабжения в Подмосковье, сообщает корреспондент РИАМО.

Он подчеркнул, что сейчас важно организовать штаб и предпринять первоочередные задачи, чтобы в 2025 году четко понимать фронт и объемы работ в этой сфере.

«И, конечно, каждому, кто отвечает на местах и в региональном правительстве, также сопровождать все циклы, связанные и с ВЗУ, и водоснабжением», — сказал глава региона в ходе совещания с руководящем составом правительства и главами муниципальных образований.

Также ранее Воробьев поручил правительству региона завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением.