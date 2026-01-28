В Киеве без света остаются более 700 тыс. потребителей

Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве остаются 710 тыс. обесточенных потребителей, сообщает RT .

«Без электроэнергии в Киеве сейчас 710 тыс. потребителей», — отметил он.

Энергетическая система Украины продолжает работать в экстремальном режиме, сталкиваясь с дефицитом мощности и необходимостью постоянных веерных отключений. Как заявил вице-премьер — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, ситуация остается «сложной», особенно в столице.

В связи с серьезными разрушениями ТЭЦ и нестабильной подачей тепла, Деснянский район Киева может столкнуться с остановкой системы водоотведения и замерзанием водопроводных труб, предупредил глава районной администрации Максим Бахматов. В случае прекращения водоснабжения, коммунальные службы готовы оперативно создать временные выгребные ямы.