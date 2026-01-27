В Киеве из-за разрушений ТЭЦ хотят начать копать выгребные ямы

В связи с серьезными разрушениями ТЭЦ и нестабильной подачей тепла, Деснянский район Киева может столкнуться с остановкой системы водоотведения и замерзанием водопроводных труб, предупредил глава районной администрации Максим Бахматов. В случае прекращения водоснабжения, коммунальные службы готовы оперативно создать временные выгребные ямы, об этом в своем Telegram-канале написал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Мы еще летом смотрели на такую перспективу. Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе», — отметил Бахматов.

Он подчеркнул, что переключение района на альтернативные источники энергии невозможно, так как он полностью зависит от ТЭЦ-6, получившей критические повреждения 24 января.

Между тем, Харьков остался без водоснабжения и электроэнергии. В Одессе сообщают о «значительных разрушениях на энергетическом объекте», а во Львове отменены школьные занятия.

