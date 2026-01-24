На Украине сохраняется критическая ситуация в энергосистеме

Энергетическая система Украины продолжает работать в экстремальном режиме, сталкиваясь с дефицитом мощности и необходимостью постоянных веерных отключений. Как заявил вице-премьер — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, ситуация остается «сложной», особенно в столице, сообщает ТАСС .

Эту оценку подтвердил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль, заявив, что «дефицит мощности сохраняется».

На всей территории страны действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Отключения электричества происходят ежедневно и длятся по несколько часов. Причиной является масштабное повреждение генерирующих и распределительных объектов энергетической инфраструктуры в результате ударов. Кроме плановых веерных отключений, для стабилизации сети в случае новых повреждений или перегрузок применяются аварийные, внеплановые отключения.

По данным украинских властей, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве, столичном регионе, а также в областях на севере, востоке и юго-востоке страны.

