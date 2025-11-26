В Госдуме обвинили Минстрой в «новой обдираловке» из-за ЖКХ

Председатель думской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов не поддержал планы Минстроя по вводу платных услуг в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Законодатель назвал эту инициативу «залезанием в карман граждан» и «новой обдираловкой», сообщает Газета.ru .

Ранее в Минстрое заявили о планах ввести плату за доставку электронных квитанций, подготовку документов для взыскания долгов и прочее.

По мнению Миронова, такие нововведения происходят в «самое неподходящее время», когда граждане оказались в тяжелой ситуации.

«В последние годы в России появилась очень нехорошая тенденция: сначала гражданам навязывают различные электронные сервисы и системы, а затем постепенно начинают делать их платными», — высказался Миронов.

По мнению парламентария, вместо введения новых платежей необходимо навести порядок в расходовании уже поступающих в ЖКХ средств. Он посоветовал заморозить рост тарифов и провести масштабный аудит жилищно-коммунальной отрасли.

Тем временем зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко также призвал не повышать цены на ЖКУ, потому что «люди не видят, за что они платят».

В 2026 году плата за жилищно-коммунальные услуги в России вырастет дважды: с 1 января (в среднем на 1,7%) и с 1 октября. Во втором случае рост цен на коммуналку в некоторых регионах достигнет 22%, в Москве — 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.

