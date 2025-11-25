Правительство РФ утвердило индексацию платы за ЖКУ на 2026 год

Правительство России установило предельные размеры изменения платы за коммунальные услуги на 2026 год, сообщает РИА Новости .

Согласно опубликованному распоряжению, с 1 января средняя индексация по всем субъектам РФ составит 1,7%, при этом отклонения по отдельным муниципалитетам внутри регионов не допускаются.

С 1 октября 2026 года будет введена дифференцированная система индексации, варьирующаяся от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. В Москве рост тарифов составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Севастополе — 13,8%.

Для ряда регионов также утверждены ненулевые предельные отклонения по муниципальным образованиям.

