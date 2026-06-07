сегодня в 10:33

Пьяный водитель снес временное ограждение на шоссе в Москве

Мотоциклист из Москвы в соцсетях пожаловался на пьяного водителя, действия которого едва не привели к серьезной аварии.

Байкер ехал в 5:40 утра по шоссе Энтузиастов. Внезапно он заметил автомобиль, который двигался посередине дороги, заезжая на встречную полосу.

По словам мотоциклиста, водитель машины снес временное ограждение на дороге. Байкер предположил, что мужчина был пьян.

«Пьяный водитель снес временное ограждение и ехал по встречному направлению движения несколько километров», — сообщил очевидец.

Пользователи в комментариях предложили мотоциклисту проинформировать об этой ситуации сотрудников ГАИ.

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