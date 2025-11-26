Резкое повышение тарифов могут отменить? В Думе призвали «заморозить» коммуналку

В Думе со словами «не видим, за что платим» призвали заморозить на тарифы на ЖКУ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) следует заморозить, потому что «люди не видят, за что они платят», заявил зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По мнению парламентария, бесконтрольный рост цен при текущем качестве услуг может привести к критической ситуации с неплатежами со стороны россиян, сообщает Lenta.ru .

Аксененко считает, что текущая система повышения тарифов необоснованна.

«Я уже долгое время настаиваю на том, что сначала надо привести сферу ЖКХ в порядок, сделать услуги более качественными, а уже после — повышать тарифы, если это будет все еще целесообразно и обоснованно», — заявил народный избранник.

Депутат убежден, что сейчас тарифы необходимо заморозить, иначе в скором времени возникнут «невероятные недоплаты», так как граждане не понимают, за что именно они отдают деньги.

Аксененко также отметил, что рост стоимости квитанций никак не коррелирует со скоростью ремонта изношенных сетей или повышением качества предоставляемых услуг.

Инициатива депутата прозвучала на фоне новостей об утвержденных правительством планах по индексации тарифов. Как стало известно ранее, в 2026 году плата за ЖКУ в России вырастет дважды: с 1 января (в среднем на 1,7%) и с 1 октября. Во втором случае рост цен на коммуналку в некоторых регионах достигнет 22%, в Москве — 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.

