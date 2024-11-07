В домах культуры округа Шаховская подключили газ

Жители сел Черленково и Обухово округа Шаховская встретят зиму с комфортом и теплотой — в местных домах культуры подключили газ. Это значимое событие для сельских жителей, которые теперь могут пользоваться современными удобствами и создавать еще более уютную атмосферу для культурных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Раньше в зимнее время было довольно прохладно в доме культуры, особенно для детей и пожилых людей. Теперь нам не страшны морозы и у нас есть возможность проводить еще больше мероприятий, не заботясь о том, чтобы всем было тепло», — отметила жительница Анна Черленкова.

«Теплые дома культуры — это место, где жители могут собираться, общаться, участвовать в различных мероприятиях. Мы уверены, что газоснабжение позволит нам организовать еще больше интересных мероприятий для жителей Черленкова и Обухова», — прокомментировал глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.