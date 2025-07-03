Глава Чехова встретился с представителями волонтерских организаций округа

На сегодняшний день в округе существует порядка десяти волонтерских объединений, помогающих бойцам СВО на передовой, в госпиталях, а также жителям приграничных территорий.

На встрече обсудили вопросы организации работы волонтеров, закупки необходимого оборудования и медикаментов для бойцов, расходных материалов для изготовления маскировочных сетей и окопных свечей. Основной проблемой для волонтерских организаций остается нехватка рабочих рук, особенно в летний сезон.

Участники клуба «Активное долголетие» организовали группу «Точка плетения маскировочных сетей „Сети. Чехов. Полиграф“, которая функционирует уже третий год. За все время существования организации жители серебряного возраста сплели 3 тысячи сетей, а год назад занялись пошивом белья для раненых военнослужащих. Как говорят сами волонтеры, помимо рабочих рук, очень не хватает хлопковых и ситцевых тканей. Свои запасы и знакомых уже иссякли, а белье у бойцов расходится моментально.

Одно из самых активных волонтерских сообществ — Чеховское благочиние. В мастерской при монастыре Вознесенская Давидова пустынь помимо изготовления сетей, отливают окопные свечи и шьют уникальные одеяла. И весной, и летом работа не останавливается.

С ноября 2022 года социальный отдел Чеховского благочиния занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. При храме Архангела Михаила в деревне Хлевино действует сообщество «Воины Архистратига». Настоятель храма священник Михаил вместе с прихожанами активно собирают гуманитарную помощь и отвозят ее на линии боевого соприкосновения.

Волонтерское сообщество «Zалог Победы — единство народов» занимается восстановлением автомобилей УАЗ и отправкой их в зону боевых действий. В деятельности волонтерского сообщества задействованы подростки, они активно и с интересом занимаются восстановлением автотранспорта. У организации большой запрос на запасные детали для ремонта автомобилей и рабочие руки. Совсем скоро бойцам отправят уже 26-ю машину.

«Мы также адресно помогаем нашим бойцам на передовой. По запросам отправляем оборудование, технику, гуманитарную помощь. Благодарю участников наших волонтерских сообществ, каждое по-своему уникально, а их помощь очень востребована. Для себя мы определили первоочередные задачи и взяли определенные обязательства в закупке всего необходимого» — подытожил Михаил Собакин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.