Водитель-нарушитель получил штраф за езду по тротуару в Мытищах

Инцидент произошел 1 июля возле торгового центра «Красный кит» в городском округе Мытищи. Очевидцы зафиксировали на видео, как водитель автомобиля совершил опасный маневр, проехав по тротуару, на котором находился человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники мытищинской Госавтоинспекции оперативно отреагировали на публикацию видео в социальных сетях. В результате проведенных мероприятий был установлен нарушитель — гражданин 2004 года рождения, проживающий в Мытищах.

Правонарушителю пришлось ответить за свое безответственное поведение. В отношении водителя было составлено административное правонарушение по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере 2000 рублей. Как отметили сотрудники ГАИ, гражданин уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

Кроме того, с нарушителем провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственности за их нарушение.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.