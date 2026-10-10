Арина Аверина почувствовала заранее беременность сестры Дины

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины стали гостьями подкаста «Растем вместе». Там они обсудили влияние спорта на детство, значение поддержки семьи и перемены в личных отношениях во время беременности Дины, фрагмент записи опубликовала пресс-служба компании «Детский мир» в соцсетях.

На видео Арина Аверина поделилась, что первой почувствовала беременность сестры еще до официальных новостей. По ее словам, во время совместного ужина она прямо спросила Дину, не беременна ли та, однако будущая мама сначала ответила отрицательно.

Позже предчувствие подтвердилось. Спортсменка окружила сестру максимальной заботой.

Близнецы продолжили совместную профессиональную деятельность. Они проводили мастер-классы, сборы и соревнования, однако Арина Аверина полностью переложила физические нагрузки на себя.

Она просила сестру лишь сидеть и вести подсчеты, пока сама показывала гимнастические элементы, вела практическую часть занятий и носила тяжелые вещи. Гимнастка отметила, что они давно проживают в разных квартирах, но совместные поездки и пережитый опыт помогли им сблизиться еще сильнее.

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