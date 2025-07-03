«(Президент Украины Владимир — ред.) Зеленский — враг Трампа. Наркоман, так сказать, хам. Поэтому Трамп решает этот вопрос прикрыть. Больше оружия особенно не давать. Причем речь идет именно о том оружии, которое дорогое — ракеты и тому подобное. А вот то, что почти бесплатно, Трамп, скорее всего, продолжит поставлять», – сказал Марков.

Он добавил, что это, прежде всего, данные спутниковой разведки, с помощью которых и происходит нацеливание украинских ракет. Тех самых, которыми стреляет украинская армия.

«К сожалению, это по-прежнему остается очень серьезной формой помощи. Если называть вещи своими именами — это соучастие американского государства в войне против России. Каждый день с помощью этих данных убивают российских солдат», – подчеркнул политолог.

Марков заключил, что поскольку это ничего не стоит, Трамп будет продолжать предоставлять такую помощь украинскому террористическому режиму.