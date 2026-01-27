сегодня в 09:39

В Черноголовке снег убирают 34 дворника и 20 единиц спецтехники

В Черноголовке идет активная работа по уборке снега после мощного снегопада, сообщает пресс-служба администрации округа.

В работах задействованы в общей сложности 34 дворника и 20 единиц специализированной техники. В том числе снег убирают самосвалы, комбинированные снегоуборочные машины, тракторы МТЗ и погрузчики.

На Подмосковье в ночь на 27 января обрушился сильный снегопад. В регионе коммунальные и дорожные службы приведены в режим усиленной работы. Ранее появились кадры уборки снега.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.

