Опубликованы кадры работы спецтехники во время снегопада в Подмосковье

Коммунальные и дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме на фоне мощного снегопада.

Специалисты убирают снег и вывозят его со дворов и дорог. Так, появились кадры уборки из Шатуры. На видео показан трактор, который расчищает дворовую территорию. В другом кадре показана совместная работа спецтехники и коммунальщиков. Ранее отмечалось, что для устранения последствий циклона в помощь дворникам в округе задействовано около 150 единиц спецтехники.

В Клину также идет работа по устранению последствий снегопада. На видео запечатлено, как тракторы расчищают дороги. Затем спецмашина вывозит снег.

Как отметила глава Мытищ Юлия Купецкая, в округе техника в строю с самого утра. Расчищаются автомобильные дороги, остановки и проходы к соцучреждениям. Все коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Также появились кадры, как тракторы расчищают дороги в Видном Ленинского округа. Они убирают снег на трассах, возле остановок, во дворах.

В Дубне с ночи коммунальные службы начали расчистку городских улиц после снегопада, заявил глава округа Максим Тихомиров. Сейчас задействовано 40 единиц спецтехники. В приоритете уборка основных дорог и тротуаров, а также остановок. В течение дня там будут расчищать все основные улицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.

