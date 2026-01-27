сегодня в 08:19

Дорожные и коммунальные службы Шатуры убирают снег после прихода снегопада

В ночь на 27 января Подмосковье оказалось во власти нового циклона, который принес обильные осадки в виде снега. Снегопад продлится несколько дней. В связи с этим дорожные и коммунальные службы Шатуры перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для расчистки территорий привлечены дополнительные ресурсы. Для устранения последствий циклона в помощь дворникам задействовано около 150 единиц спецтехники.

Основные работы по уборке снега выполняют тракторы, мобильные снегоуборщики, грейдеры. Дополнительно используются средства малой механизации — ручные снегоуборщики, чтобы очистить узкие дорожки, куда не может проехать техника.

В первую очередь чистят от снега дороги, дворы, проезды. Особое внимание уделяют опасным участкам, маршрутам общественного транспорта, подъездам к социальным объектам, проездам к контейнерным площадкам.

«Прошу жителей особенно внимательно соблюдать правила безопасности. По возможности откажитесь от поездок на личном автомобиле или будьте предельно внимательны за рулем. Не оставляйте машины на обочинах, чтобы не создавать помех коммунальщикам и дорожникам», — прокомментировал глава округа Николай Прилуцкий.

Сообщить о нештатных ситуациях можно по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.