Андрей Воробьев поручил блоку ЖКХ подготовиться к приходу снегопада
Фото - © Медиасток.рф
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду, который накроет Подмосковье в понедельник.
По его словам, буквально с 22:00 ожидается очередной большой циклон, синоптики обещают до полуметра осадков.
«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Ранее стало известно, что к вечеру понедельника Москва и Подмосковье окажутся во власти мощного снегопада, который продлится в течение трех дней — до четверга. Ожидаются метель, сильный ветер и снежные заносы.
