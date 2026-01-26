Андрей Воробьев поручил блоку ЖКХ подготовиться к приходу снегопада

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду, который накроет Подмосковье в понедельник.

По его словам, буквально с 22:00 ожидается очередной большой циклон, синоптики обещают до полуметра осадков.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее стало известно, что к вечеру понедельника Москва и Подмосковье окажутся во власти мощного снегопада, который продлится в течение трех дней — до четверга. Ожидаются метель, сильный ветер и снежные заносы.

