Стартовала работа ФАС по проверке завышенных тарифов ЖКХ

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов сообщил о запуске совместной работы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Поводом для этого стали многочисленные жалобы граждан на увеличение платежей за коммунальные услуги, сообщает «Царьград» .

«Мы моментально, учитывая, что у нас с коллегами в Федеральной антимонопольной службе в этой части прямая связь, направили соответствующее обращение, и ФАС уже начала работу. Я знаю, что определенные результаты уже есть», — подчеркнул депутат.

По имеющейся информации, по предписаниям Антимонопольной службы из тарифов ЖКХ с начала года уже было исключено свыше 5 миллиардов рублей. Парламентарий уточнил, что с 11 февраля в комитет поступил значительный объем обращений из разных регионов, к которым прилагались квитанции с суммами, превышающими обычный размер в полтора-два раза.

Он акцентировал внимание на том, что повышение в 1,7% соответствует утвержденным правительством нормативам и любое превышение этого показателя требует проверки и возможного вмешательства с возвратом средств потребителям.

Пахомов добавил, что у комитета уже есть успешный опыт подобного сотрудничества с ФАС. Ранее, после летнего роста тарифов, в ряде регионов также были обнаружены значительные завышения. Совместная работа тогда позволила скорректировать тарифы на 110 миллиардов рублей и обеспечить возврат денег населению.

Глава профильного комитета выразил уверенность, что текущие мероприятия будут столь же результативными и принесут ощутимый положительный эффект.

