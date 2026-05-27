В России заработал сервис зарплатной аналитики

В помощь соискателям в России запустили полезный инструмент — калькулятор «Знайте себе цену». Этот сервис анализирует зарплаты и помогает кандидатам определить адекватный уровень желаемого дохода с учетом ситуации на рынке, сообщила пресс-служба Авито Работы.

Согласно исследованию компании, проведенному в марте 2026 года среди более чем 7,5 тыс. работающих россиян, размер зарплаты остается главным критерием при выборе работодателя. Этот фактор считают ключевым 51% россиян. Осведомленность о рыночных зарплатных вилках придает дополнительную уверенность при принятии решения.

Новый сервис позволяет оценить свою зарплату всего за несколько секунд. Для этого достаточно указать профессию, регион, график работы и текущий заработок — на основе похожих предложений система рассчитает рыночную вилку. Кроме того, инструмент выдает подборку вакансий от проверенных компаний, где специально отмечены объявления с зарплатами, которые, по оценке сервиса, соответствуют рыночному уровню.

Функция «Знайте себе цену» запускается по баннеру на главной странице сервиса в мобильном приложении, а также на сайте. Все вводимые пользователем данные обезличены и применяются исключительно для расчета его зарплатного уровня и сравнения со среднерыночными показателями.

«Сегодня соискателям особенно важно понимать, насколько их зарплатные ожидания соответствуют рынку. Мы видим, что ожидания продолжают расти: в I квартале 2026 года они увеличились на 17% год к году и достигли 70 882 руб/мес. При этом в ряде востребованных профессий кандидаты рассчитывают на значительно более высокий доход — например, бурильщики ожидают в среднем 186 527 руб/мес, водители-дальнобойщики — 178 813 руб/мес. На этом фоне сервис „Знайте себе цену“ помогает быстро оценить свою стоимость на рынке, сравнить ожидания с актуальными предложениями работодателей и быстрее находить подходящие вакансии»», — отметил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.