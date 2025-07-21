сегодня в 18:05

Проезд по размытой дороге восстановили у СНТ «Новатор» в Истре

Специалисты Мосавтодора и администрация муниципального округа Истра объединились, чтобы ликвидировать ЧП, вызванное обильными осадками. Они восстановили проезд по размытой дороге у СНТ «Новатор», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Позже специалисты приступят к восстановлению асфальта. Для начала работ нужно, чтобы были благоприятные погодные условия.

Московский регион накрыли мощные осадки. В Подмосковье норма по осадкам была перевыполнена. На столицу обрушилось 50 литров воды на метр площади.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.