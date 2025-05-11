«Помогите, мы замерзаем»: москвичи околели от холода в квартирах

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Москвичи пожаловались на холод в квартирах и попросили включить отопление

Жители российской столицы пожаловались на холод в квартирах из-за аномальной для мая погоды. В соцсетях горожане попросили столичных коммунальщиков включить отопление обратно.

«Реально ужасно холодно», — написал один из пользователей.

Другой москвич подтвердил, что в квартире низкая температура. Защититься от холода ему не помогает даже одеяло.

«В квартирах дубак. В Балашихе, говорят, тепло включили, а наша Москва считает, что нам мерзнуть надо», — написала жительница столицы Анастасия.

«Мы замерзаем», — написал другой пользователь.

«Нормально дома, плюс 22. Одевайтесь лучше и чаю горячего пейте, кто мерзнет. Подвигайтесь. Ну, обогреватель включите на крайняк», — пошутил еще один москвич.

6 мая специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к плавному переводу системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. Отопление поэтапно отключают из-за установления нужных температур воздуха.

Ранее сообщалось, что днем 11 мая в Москве и области будет от 7 до 9 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до 1-3 градусов тепла.