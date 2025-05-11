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Гидрометцентр РФ: ветер и дождь до 12 м/с будет в Московском регионе 11 мая

Днем 11 мая в Москве и области будет от 7 до 9 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе в воскресенье днем будет облачно. Ожидается дождь. Ветер северо-западный и западный от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 1 до 3 градусов тепла. Ожидается облачная погода, дождь.

Ночью в Московском регионе ветер будет юго-западный и западный. Скорость — от 5 до 10 метров в секунду.