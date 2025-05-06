Отопление начали отключать в Москве

6 мая специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к плавному переводу системы теплоснабжения столицы на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отопление отключают в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха. Всего это коснется более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

Отключать отопление будут в несколько этапов: сначала в промышленных, административных, жилых зданиях, затем в школах, детских садах и лечебных учреждениях.

«По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, одно из важных направлений — проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в полном объеме в мае», — подчеркнул Бирюков.

Он отметил, что специалистам предстоит выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить. Бирюков напомнил, что во время работ будет проводиться перекладка трубопроводов, капремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее водоемы в Москве начали готовить к купальному сезону. Водолазы исследуют их на наличие мусора и травмоопасных предметов.