Водоемы в Москве начали готовить к купальному сезону

В столице водолазы обследуют водоемы в рамках подготовки к началу купального сезона, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Основная задача — обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период», — сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Обследование специалисты проведут в несколько этапов. Сейчас они удаляют крупный бытовой и природный мусор, осматривают берега.

В мае повторно будут очищать водоемы. Следующее водолазное обследование пройдет в июле.

Также в четверг в мегаполисе началась летняя навигация по Москве-реке. К ней городские службы отремонтировали причалы, благоустроили набережные, обновили разметку и системы безопасности.