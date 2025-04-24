Летняя навигация началась в Москве

В четверг в столице стартовала летняя навигация по Москве-реке. К началу сезона городские службы провели масштабную подготовку: отремонтировали причалы, обновили разметку и системы безопасности, привели в порядок набережные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге .

Безопасность на акватории будут обеспечивать 500 камер видеонаблюдения и сотрудники речной полиции, которые патрулируют 670 км водных путей.

В этом году ожидается значительный рост пассажиропотока — на 15% по сравнению с прошлым сезоном, что составит свыше 2,5 тыс. швартовок. Круизные теплоходы отправятся по популярным маршрутам в Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и другие города России. Первым уйдет теплоход «Русь Великая» с Северного речного вокзала в Тверь.

Среди новинок этого сезона — введение в эксплуатацию нового 5-палубного теплохода «Николай Жарков», способного принять на борт 180 пассажиров. Также планируются запуск третьего регулярного маршрута «Новоспасский — ЗИЛ» с 4 новыми причалами и пополнение парка 10 современными электросудами.

Речные вокзалы Москвы превратились в популярные общественные пространства. С начала года здесь уже прошло 260 различных мероприятий — от спортивных тренировок до творческих мастер-классов. Торжественные мероприятия в честь открытия навигации состоятся 27 апреля, пройдет парад из 20 судов.