Несколько ЖК столичного района Раменки остались без света
Жители сразу нескольких ЖК столичного района Раменки остались без света, сообщается в Telegram-канале «Маленькие Большие Новости».
По словам местных жителей, вместе с электричеством прекратилась подача воды и отопления в квартиры.
При этом несколько человек застряли в лифтах.
Ранее сообщалось, что 18 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии по ряду адресов в округе Серебряные Пруды.