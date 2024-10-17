Несколько ЖК столичного района Раменки остались без света

Жители сразу нескольких ЖК столичного района Раменки остались без света, сообщается в Telegram-канале « Маленькие Большие Новости ».

По словам местных жителей, вместе с электричеством прекратилась подача воды и отопления в квартиры.

При этом несколько человек застряли в лифтах.

Ранее сообщалось, что 18 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии по ряду адресов в округе Серебряные Пруды.