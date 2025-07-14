Дочь российского бизнесмена отдала мошенникам более 170 тысяч долларов

В Москве дочь влиятельного предпринимателя стала жертвой мошенников, которые выманили у нее более 170 тысяч долларов с киберкошелька и забрали наличными еще 1,5 тысячи долларов. В пересчете на российские деньги сумма ущерба превысила 13 млн 518 тыс. рублей, сообщает РЕН ТВ .

Злоумышленники использовали одну из классических схем для выманивания средств у дочери российского бизнесмена. Они многократно звонили девушке, выдавая себя за представителей государственных структур: ФСБ, Роскомнадзора и Росфинмониторинга.

Мошенники сделали все, чтобы жертва поверила, что якобы общается с реальными сотрудниками вышеперечисленных ведомств, запугав ее выдуманным обвинением в поддержке украинской армии и пригрозили уголовной ответственностью.

Испугавшись, девушка выдала мошенникам секретный пароль от своего криптокошелька. Кроме того, по их требованию она встретилась с неизвестным человеком на иностранном автомобиле и отдала ему наличные деньги в размере 1,5 тысячи долларов. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу от 14 июля 2025 года это примерно 117 555 рублей.

Через некоторое время девушка поняла, что общается с мошенниками. Общая сумма ущерба к тому моменту превышала 172 тысяч рублей (13 млн 518 тыс. рублей — ред.). В настоящее время правоохранительные органы расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.