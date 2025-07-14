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Гладков: под Шебекино от удара ВСУ пострадали двухлетний мальчик и мужчина

В Белгородской области Шебекинский округ подвергся очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В итоге в больницу попал двухлетний мальчик, а через некоторое время за помощью к врачам состоятельно обратился мужчина, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранен двухлетний мальчик. В Шебекинской ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области», — рассказал Гладков.

Для дальнейшего лечения мальчика с помощью бригады скорой помощи перевезут в детскую областную клиническую больницу.

Позднее в Шебекинскую больницу обратился мужчина, который получил травмы при атаке его легкового автомобиля. У пострадавшего диагностировали баротравму. Лечение он будет проходить в больнице № 2 в Белгороде.

Ранее сразу семь населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам вражеских дронов. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.