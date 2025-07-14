В Москве журналист Дмитрий Кузнец стал фигурантом уголовного дела

Московские следователи начали возбудили уголовное дело против журналиста Дмитрия Кузнеца, который продолжает работать в редакции, признанной в России нежелательной организацией. Весной 2025 года в издании вышло шесть аудиозаписей, в создании которых Кузнец принимал участие, сообщает пресс-служба столичного Следкома .

По данным следствия, Кузнеца подозревают в преступлении, предусмотренном статьей 284.1 ч. 1 УК РФ. Простыми словами, его обвиняют в том, что он продолжает работать на организацию, которую российские власти запретили как нежелательную в стране. Речь идет о редакции «Медуза»*.

В настоящее время Кузнец находится за пределами России. В феврале, марте и апреле в Сети появилось шесть аудиозаписей, к которым журналист имеет прямое отношение. В публикациях распространялась информация об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в России.

Следствием рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

* Редакция признана иноагентом и нежелательной организацией в РФ.