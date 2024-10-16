Свет планово отключат в ряде населенных пунктов Серебряных Прудов 18 октября

18 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии по ряду адресов в округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, света не будет в этот день с 8:00 до 17:00 в деревне Новоклемово, Ливадия. ТО АСП № 14. (Отключение в указанный период не более 4-х часов).

Также электричества не будет с 8:00 до 17:00 в селе Глубокое, Никольское, Петровские Выселки. Замена опоры № 1 (Отключение в указанный период не более 4 часов).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.