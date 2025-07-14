Свалку мусора убрали в реликтовом лесу Клина

Свалку с бытовыми и гаражными отходами в лесном массиве возле поселка Решетниково в Клину обнаружили сотрудники Лесного хозяйства. Информацию передали в коммунальную службу «Чистый город», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Был выезд, определили объемы, чем убирать ее, и сегодня приступили к ликвидации несанкционированной свалки. Мусор в основном бытовой, гаражный. Порядка 10 куб. м было навалено в кювет рядом с лесной дорогой», — прокомментировал Григорий Рыжичкин, директор МАУ «Чистый город».

Рядом уже сами сотрудники «Чистого города» обнаружили еще одну аналогичную свалку. Очевидно, что в обоих случаях — это дело рук местных жителей. Несанкционированные свалки считаются одной из основных проблем на территории городского округа Клин. Борьба с нарушителями идет в том числе с помощью видеокамер. Их ставят в местах, где чаще всего происходит сброс мусора. С помощью видеонаблюдения возможно зафиксировать сброс незаконного мусора и привлечь к ответственности.

По словам коммунальщиков, не смотря на крупные штрафы, сообщения о несанкционированных навалах поступают каждую неделю. В удаленных местах скидывают как бытовой, так и строительный мусор.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.