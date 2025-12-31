На юго-востоке Подмосковья восстановили электроснабжение 70% потребителей
Восстановлено электроснабжение порядка 70% ранее обесточенных потребителей на Юго-Востоке Подмосковья, сообщается в официальном Telegram-канале «Россетей Московского региона».
Для скорейшего возобновления подачи электроэнергии оставшимся потребителям на Юго-Восток Подмосковья направлены дополнительные резервные источники электроснабжения.
Отмечается, что в восстановлении электроснабжения уже задействованы 75 РИСЭ.
Ранее сообщалось, что часть жителей Подмосковья остались без энергии из-за аварийного отключения подачи электричества на высоковольтной подстанции 110 кВ.
30 декабря в Раменском произошел блэкаут из-за аварии на городских сетях. Десятки домов остались без света. Работы по восстановлению уже ведутся.
