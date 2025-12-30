Энергетики восстанавливают электроснабжение в Жуковском, Лыткарине и Раменском
Фото - © Медиасток.рф
Бригады энергетиков проводят работы по восстановлению электроснабжения части потребителей Жуковского, Лыткарина и Раменского, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».
В этих городах 30 декабря частично пропал свет из-за автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ. Четыре бригады энергетиков осматривают поврежденное оборудование. Для этого применяется четыре единицы спецтехники.
Специалисты планирует возобновить подачу электроэнергии в полном объеме до конца дня. В филиале «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» — действует особый режим работы на момент восстановления энергоснабжения. Мобилизованы все доступные силы и средства.
Сообщить о неполадках можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).
30 декабря в Раменском произошел блэкаут из-за аварии на городских сетях. Десятки домов остались без света. Работы по восстановлению уже ведутся.
