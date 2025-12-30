Блэкаут произошел в Раменском из-за аварии на городских сетях
Авария на городских сетях привела к блэкауту в подмосковном Раменском и его окрестностях. Работы по восстановлению уже ведутся, сообщает администрация округа в своем официальном Telegram-канале.
Технологическое нарушение произошло на питающем центре в Донино. Там зафиксировано выгорание шины.
Авария привела к временному отключению электроснабжения. Как уточняют СМИ, без света остались десятки домов. Также не работают некоторые уличные фонари.
Специалисты «Мособлэнерго» уже ведут ремонтные работы. Сейчас потребителей переподключают к резервным источникам питания. Оставшиеся участки сетей будут выведены в ремонт. Ориентировочно работы продлятся два часа.
В понедельник вся Абхазия осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии. Она была вызвана непогодой.
