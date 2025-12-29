В Абхазии восстановили электроснабжение после тотального блэкаута

Абхазия в понедельник осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии (ВЛ), вызванной непогодой. Сейчас электроснабжение восстановлено, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики в Telegram-канале .

На Абхазию обрушились обильные снегопады. Утром в понедельник без света остались несколько населенных пунктов в Гудаутском, Гагрском, Сухумском, Очамчырском и Галском районах.

Затем в Минэнерго Абхазии сообщили, что из-за непогоды произошло аварийное отключение на ВЛ «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара». Без электроснабжения осталась вся республика.

На место ЧП выехали ремонтные бригады. Аварию на ВЛ ликвидировали. В результате работ энергоснабжение республики было восстановлено. Кроме того, специалисты продолжают устранять последствия локальных аварий в нескольких районах.

Ранее блэкаут произошел в московском районе Выхино-Жулебино. Ряд улиц остались без света.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.