Не работают магазины: блэкаут произошел в московском районе Выхино-Жулебино

Ряд улиц остались без света в московском районе Выхино-Жулебино
На востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино ряд улиц остались без света. Электричество на улицах Ферганский проезд и Самаркандский бульвар, как говорят очевидцы, пропало в 15:00, сообщает «Подъем».
С этого времени, предположительно, отключены светофоры. Также не работают магазины.
В МОЭСК отметили, что планируют вернуть электричество в ближайшее время. Свет отключился из-за выхода из строя кабеля высокого напряжения.
Местных жителей временно переводят на резервную схему подачи электричества.
На опубликованном видео несколько домов остались без света. В окнах нет электричества. Проезжая часть освещена только благодаря фарам едущих по дороге машин.
