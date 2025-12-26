Не работают магазины: блэкаут произошел в московском районе Выхино-Жулебино

сегодня в 18:11

Ряд улиц остались без света в московском районе Выхино-Жулебино

На востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино ряд улиц остались без света. Электричество на улицах Ферганский проезд и Самаркандский бульвар, как говорят очевидцы, пропало в 15:00, сообщает « Подъем ».

С этого времени, предположительно, отключены светофоры. Также не работают магазины.

В МОЭСК отметили, что планируют вернуть электричество в ближайшее время. Свет отключился из-за выхода из строя кабеля высокого напряжения.

Местных жителей временно переводят на резервную схему подачи электричества.

На опубликованном видео несколько домов остались без света. В окнах нет электричества. Проезжая часть освещена только благодаря фарам едущих по дороге машин.

