В парках Балашихи начали обработку территорий от клещей

Работы организованы в два этапа: с 18 по 21 мая и летом 2026 года. Специалисты орошают травяной покров на 20 парковых территориях общей площадью свыше 100 гектаров.

В течение первых двух дней после начала обработки жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не лежать на траве, не устраивать пикники и не допускать поедания травы животными.

«Своевременное начало акарицидной обработки — необходимая мера в преддверии теплого сезона и увеличения посещаемости парков. Мы стремимся минимизировать риски, связанные с клещами, и обеспечить жителям возможность безопасно отдыхать на природе», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Кроме обработки от клещей, в парках проводят мероприятия по борьбе с грызунами, дезинсекцию зданий и сооружений, а также гербицидную обработку борщевика Сосновского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.